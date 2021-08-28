Мікроавтобус, дві легківки та рейсовий автобус зіткнулися поблизу Зборова Тернопільського району.

Травм зазнали водії автомобілів Renault Scenic, ВАЗ, Ford Transit та троє пасажирів. Кермувальника Renault, 1973 року народження, жителя міста Тернополя госпіталізовано.

28 серпня близько четвертої години ночі надійшло повідомлення від співробітників управління патрульної поліції про дорожньо-транспортну пригоду за участю чотирьох транспортних засобів. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події.

Попередньо встановлено, зіткнення спочатку відбулося між легковиками ВАЗ та Renault Scenic. В автомобіль Renault, який уже стояв нерухомо, в’їхали мікроавтобус Ford Transit та рейсовий автобус, що прямував маршрутом «Познань-Херсон» і в салоні якого перебувало більше 70 пасажирів, серед них потерпілих немає.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу.