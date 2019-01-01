У масових святкуваннях в новорічну ніч на Тернопільщині візьмуть участь 40000 людей. ВІДЕО

31/12/2018 Розмір тексту:

У період новорічно-різдвяних свят поліція Тернопільщини працюватиме у посиленому режимі.

У ніч з 31 грудня на 1 січня в нашій області відбудеться близько 30-ти масових заходів. У поліції припускають – у дійствах можуть взяти участь близько 40 тисяч людей. Тому стежитимуть вони за порядком у Тернополі та області посилено, йдеться в сюжеті TV-4.

Окрім цього, у поліції розповіли, що у святковий період у місті та області збільшується кількість бійок, конфліктів, і квартирних крадіжок.

Але якщо все ж у вашу оселю потрапив злодій, терміново звертайтеся у поліцію. Адже від того, як швидко ви повідомите правоохоронців про крадіжку із оселі – тим оперативніше вдасться відшукати злодіїв.