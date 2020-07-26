Міський оперативний штаб боротьби з коронавірусом затвердив проведення випускного у Тернополі 31 липня.

Втім, учасники свята повинні дотримуватися півтораметрової дистанції і маскового режиму. За виконанням вимог стежитимуть поліціянти.

Рівень захворюваності у Тернополі нижчий, ніж в області та відповідає допустимим показникам, які визначені Кабміном, – наголосив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак це дозволяє організовувати масові заходи просто неба з дотриманням карантинних правил.

«В місті Тернополі ситуація більш стабільна, немає тривалого перевищення критеріїв Кабміну, які використовуються для оцінки епідситуації. Щодо можливості заходів пов’язаних із випускниками, моя думка наступна – такі заходи можливі. Оскільки захворюваність серед дітей є найнижчою в структурі вікової захворюваності. Діти до 17 років складають 8,8% в структурі захворюваності, 18 – 29 років – 12,2%. Тобто захворюваність серед цієї вікової категорії невисока. Перебіг захворювання, як правило, легкий, ускладнень немає. Серед дітей значно менша частка осіб з медичним ризиком. Санітарно-епідеміологічні рекомендації будуть доведені до відома всіх організаторів і причетних осіб, і я б дуже хотів, щоб вони були дотриманні».

Все ж відповідальність за проведення загальноміського свята «Випускник-2020» – на організаторах. Правоохоронці стежитимуть за виконанням карантинних вимог.

«Відповідно до постанови Кабміну не дозволено проводити масові заходи, крім заходів на відкритому повітрі. На організатора заходу покладено обов’язок забезпечувати фізичну дистанцію. Зі своєї сторони не бачу підстав для заборони проведення такої ходи, якщо це буде проходити на відкритому повітрі. Але прошу членів комісії стежити за виконанням санітарно-епідеміологічних правил. Зокрема, обв’язково дотримуватися маскового режиму, дотримуватися дистанції між учасниками не менше 1,5 метра. Важливо дотримуватися карантинних вимог і під час вручення атестатів про освіту. За дотриманням вимог буде стежити поліція», – зазначив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Цього року у Тернополі – 1352 випускники. Вони візьмуть участь в урочистій ході центральними вулицями міста: від Надставної церкви до стадіону.

Софія Романська