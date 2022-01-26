У маршрутках і тролейбусах Тернополя знов штрафують за порушення маскового режиму

У громадському транспорті Тернополя посилили контроль за порушенням правил карантину. Зокрема, у маршрутках і тролейбусах відстежують масковий режим. Порушників штрафують.

За словами поліціянтів, останнім часом порушень маскового режиму побільшало. Окремі пасажири відмовляються одягати засоби індивідуального захисту навіть після попереджень.

Як повідомив начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук, громадський транспорт зараз працює в повному режимі, дотримання санітарно-епідемічних правил відстежують мобільні групи.

“Враховуючи погодні умови та обмеження, які діють, в години пік є збільшення навантаження. Проводиться контроль у тому числі і за участі поліції, перевіряється дотримання карантинних вимог у транспортних засобах, у тому числі і маскового режиму. Трапляються випадки складення протоколів за відмову пасажирів одягати маску в транспорті, ми з цим боремося”.

Додамо, через порушення маскового режиму можуть оштрафувати на місці від 170 до 220 грн.