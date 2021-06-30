Новий житловий масив планують збудувати у селі Малашівці, яке входить до Тернопільської міської територіальної громади.

На черговому засіданні виконкому міськради прийняли рішення «Про розроблення детального плану території, обмеженої вул. Проектна, №7, вул. Проектна, №4, вул. Проектна, №3, вул. Богуна, вул. Галицька, вул. За Долиною в с.Малашівці Тернопільської міської територіальної громади».

– Пропонується розробити детальний план території, обмеженої вказаними вулицями у Малашівцях без залучення бюджетних коштів, – зауважила Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – Даний масив буде спроектований з метою надання земельних ділянок учасникам АТО.

Відповідальним за розроблення та фінансування Детального плану території є товариство з обмеженою відповідальністю «Українська торгова компанія». Ця компанія має визначити сертифікованого розробника проекту Детального плану території та укласти відповідний договір. Проект Детального плану території має бути розроблений відповідно до вимог Державних будівельних норм та з врахуванням інтересів власників нерухомості та дійсних землекористувачів у межах визначеної території.

Після розроблення проекту Детального плану території будуть проведенні громадські слухання та його стратегічна екологічна оцінка відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку». Потім містобудівну документацію подадуть на затвердження виконавчому комітету.