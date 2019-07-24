На 36-ій сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення про надання земельної ділянки комунальної власності для будівництва сміттєпереробного об’єкту, впорядкування та утримання сміттєзвалища.

Зокрема, йдеться про земельні ділянки комунальної власності загальною площею 17,5157га в с. Малашівці Зборівського району.

«Відтепер у нас з’явилася можливість раз і назавжди вирішити проблеми, пов’язані із твердими побутовими відходами та сміттєзвалищами у Тернополі, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Минулого року Тернопільській міській раді нарешті вдалося оформити усю необхідну документацію та закріпити за собою земельну ділянку в с. Малашівці, де знаходиться сміттєвий полігон. Уже є розроблений відповідний паспорт Малашовецького полігону, після чого нами було оголошено конкурс на пошук інвестора для облаштування там сучасного сміттєсортувального комплексу».

Переможцем конкурсу стало ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т», яке входить в групу компанії «Кліар Енерджі», що уже понад 4 роки займається утриманням сміттєзвалищ та має 14 біогазових установок на всій території України.

«Влаштування сміттєсортувальної установки на Малашовецькому полігоні дасть можливість зменшити об’єми сміття, адже компанія займатиметься не лише відсортовуванням твердих побутових відходів, а також відкачкою небезпечного та шкідливого газу- метану, – додає Сергій Надал. – А після впорядкування території, влаштування там необхідного обладнання, освітлення та огородження, Малашовецький полігон буде відповідати усім сучасним вимогам та стандартам».

Окрім того, після передачі в оренду земельної ділянки, де розміщений Малашовецький полігон, з бюджету громади більше не витрачатимуться кошти на утримання полігону, адже тепер цим займатиметься компанія-інвестор. Натомість ті кошти будуть спрямовані на інші потреби міста.