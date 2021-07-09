Майже тридцять стихійних сміттєзвалищ виявили у мальовничих куточках на території Заліщицької громади.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища області Роман Нитка. Відтак до відповідальності притягнули 13 посадових осіб.

Заліщицька громада нараховує 29 населених пунктів, майже у кожному з них виявили стихійні сміттєзвалища.

«Виявлено 28 стихійних сміттєзвалищ, встановлено відсутність роздільного збирання корисних компонентів та місцевої програми поводження з відходами, виявлено захоронення неперероблених побутових відходів та відсутність інвентаризації і паспортизації зелених насаджень. Крім цього, також встановлено порушення на території об’єктів природо-заповідного фонду, де відсутні інформаційні охоронні знаки, а території не відмежовані в натурі та зафіксовано факт порушення державної власності на надра на території населеного пункту Новосілка. Загалом, за виявлені порушення в межах Заліщицької міської ради до адміністративної відповідальності притягнуто 13 посадових осіб на загальну суму штрафів 11050 грн».

Додамо, екологічні інспектори проводять планові перевірки в області. Попередньо ряд порушень виявили на територіях Чортківської та Шумської громад. Зафіксовано порушення природоохоронного режиму прибережних захисних смуг річок Серет, Джурин, там виявили 16 стихійних сміттєзвалищ.