У липні на дорогах Тернопільщини загинуло десять людей

Минулого місяця співробітники поліції оформили 5383 адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, нехтування правилами обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

У липні на дорогах Тернопільщини трапилося 238 дорожньо-транспортних пригод. З них 58 – з потерпілими, в яких 10 людей загинули та 69 отримали травми. Дванадцять аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. Дванадцять аварій трапилося за участю пішоходів, в результаті них 3 людей загинули та 9 осіб зазнали травм.

Як розповів заступник начальника відділу Управління превентивної діяльності ГУНП в області Андрій Ястремський, серед основних причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Минулого місяця поліцейські виявили 172 водіїв, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На них склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке порушення штраф становить 17 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на рік.

Нагадаємо, з 20 липня по 20 серпня на території області проводиться комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Безпечні автомобільні дороги». Основна мета – знизити рівень аварійності та запобігти загибелі та травмуванню людей.

На дорогах чергують додаткові поліцейські автопатрулі. Вони стежать за безпекою дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках доріг та в місцях найбільшої концентрації ДТП.

Поліцейські вкотре наголошують усім учасникам дорожнього руху дотримуватися правил та бути відповідальними на дорозі.