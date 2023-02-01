На початку лютого погоду на Тернопільщині визначатимуть атмосферні фронти циклонів з Північної Атлантики.

За прогнозами синоптиків, у регіоні випадатиме сніг, місцями можливі хуртовини, пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями зберігатиметься похмура погода. Вночі та вранці можливий помірний, вдень невеликий та мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с, хуртовина. Температура впродовж доби коливатиметься від 2º морозу до 3º тепла.

«З 4-лютого морози зміцініють, а найближчим часом випадатиме сніг. Ну, й усілякі супутні явища типу сильного вітру, ожеледиці, ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах. Зокрема, 1-го лютого очікується періодично сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний, помірний, часом із сильними поривами. Температура повітря поки що майже не міняється: вночі невеликі ‘мінуси’. Вдень передбачається +1+4 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, під вихідні температура повітря почне знижуватися. Синоптики стверджують: наступний тиждень буде морозним.