Тіло чоловіка, 1950 року народження, на узбіччі дороги в лісосмузі в Микулинцях виявили перехожі.

Ознак життя потерпілий не подавав і люди викликали як швидку допомогу, так і поліцію. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

При попередньому огляді на тілі потерпілого були сліди характерні удару автомобілем. Проте жодного транспортного засобу на місці події не було, розповідають у поліції.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що жертва ДТП – житель селища Микулинці. Згодом з’ясувалося, що потерпілий першого жовтня близько 20:00 потрапив під колеса автомобіля Mercedes A 170. Його водій повернувся на місце автопригоди за деякий час після наїзду.

Загиблий йшов проїжджою частиною в протилежному напрямку до руху іномарки. Дорога не освітлювалася. Кермувальник втік, бо злякався. Попередній аналіз показав, що в крові водія було 2,10 проміле алкоголю.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Водія затримали за статтею 208 КПК. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.