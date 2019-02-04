У лісопосадці неподалік Тернополя молодик розстріляв з рушниці чоловіка. ФОТО
Вчора близько 19 години на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про те, що по вулиці Морозенка у селі Біла Тернопільського району чути постріли.
Як повідомляють у патрульній поліції, екіпаж оперативно вирушив за вказаною адресою. Заявник вказав, де саме чув постріли і в якому напрямку потрібно йти. Патрульні почали обстежувати територію лісопосадки. Невдовзі вони виявили тіло чоловіка без ознак життя, з вогнепальним пораненням голови. Неподалік знаходився 28-річний хлопець, який, побачивши інспекторів, кинувся тікати. Патрульні наздогнали та затримали його. Громадянин у скоєному зізнався. Надалі, в ході огляду місця події, було знайдено рушницю, з якої здійснювалися постріли, а також п`ять гільз та шість набоїв.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме усі деталі інциденту. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК (Затримання уповноваженою службовою особою). За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).
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