У лісництві на Тернопільщині загинув чоловік

12/12/2018 Розмір тексту:

Про небезпеку куріння в ліжку вже писано-переписано, але щоразу маємо нові жертви.

Останній трагічний випадок трапився 11 грудня в селі Улашківці Чортківського району, повідомляють у ДСНС.

О 06:00 до оперативно диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла, в підсобному приміщенні Улашківецького лісництва. Вогнем знищено ліжко на площі 2 м. кв.

На місці пожежі виявлено тіло кочегара, громадянина 1961 року народження, без ознак життя.

Сума матеріальних збитків встановлюється. Пожежно-рятувальні підрозділи до місця події не викликались.