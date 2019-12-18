У лісовому масиві поблизу села Кушлин Кременецького району місцеві жителі виявили 11 предметів, схожих за ознаками на вибухонебезпечні.

Фахівці ДСНС, що прибули для їх ідентифікації, встановили, що це мінометні міни калібром 82 мм часів Другої світової війни.

До місця події направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області. Після обстеження прилеглої території на предмет виявлення інших боєприпасів всі вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Загалом у 2019 році в Тернопільській області виявлено 3181 боєприпас, знешкоджено 3170.