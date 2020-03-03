Тривожне повідомлення надійшло 2 березня близько 12 години до правоохоронців Бережанського відділу поліції від чергового лікаря районної лікарні.

Медик повідомив, що на на території районного лісомисливського господарства смертельно травмовано чоловіка.

Працівники поліції попередньо з’ясували обставини трагічної події. 59-річний житель села Волощина працював водієм на господарстві. Під час розвантаження лісопродукції з вантажівки, одна з дерев’яних колод випала з кузова на кермувальника та придавила до землі. Очевидці одразу викликали швидку, однак медики вже нічим не змогли зарадити потерпілому. Від отриманих травм він помер на місці події.

Відомості про подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань злочинів згідно частини 2 статті 271 Кримінального кодексу України (порушення правил безпекипід час виконання робіт з підвищеною безпекою, що спричинило загибель людей).