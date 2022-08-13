Днями відбулася Всеукраїнська проща до каплиці-пантеону, що у селі Лішня.

Рідні загиблих у російсько-українській війні з усієї країни вшосте зібралися, аби вшанувати пам’ять близьких, про це розповів воїн ЗСУ Дмитро Мельничук.

– Ми вкотре у цьому славетному Кременецькому краї, де проходить всеукраїнська проща, під час якої священники згадують всіх загиблих в російсько-українській війні з 2014 року. Тут у храмі розміщено стели, на яких вигравіювані прізвища тих, хто до цього року віддав життя за вільну та незалежну Україну. Сім’ї полеглих щороку приїжджають, аби згадати воїнів добрим словом, – говорить Дмитро Мельничук.– Приємно, що кожного року пантеон розбудовується завдяки благодійникам, меценатам, родинам загиблих. Збільшується приміщення, облаштовуються нові об’єкти на території. Вірю, що в майбутньому це місце стане ще кращим. «Меккою» Кременеччини, до якої й далі приїжджатимуть з усієї країни, щоб молитися за перемогу нашої країни і за пам’ять всіх полеглих воїнів.

Аби вшанувати полеглих Героїв, на прощу приїхав й голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Він висловив вдячність рідним загиблих військових.

– Дуже важливо пам’ятати наших воїнів! Майбутнє покоління має виховуватись на історіях тих людей, які першими підіймалися та боролися за Українську державність та Незалежність, – говорить Михайло Головко.– Щиро дякую та вклоняюся перед родинами Захисників! Ми, українці – сильна, незламна нація, яка переможе, бо правда на нашому боці і ми на своїй Богом даній землі! Вічна пам’ять та слава Героям, котрі загинули в московсько-українській війні!