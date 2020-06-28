17 хворих на коронавірусну інфекцію виявили за останню добу на Тернопільщині. Загалом в області уже зафіксовано 1893 випадки цього захворювання.

Як повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, у лікарнях обласного центру перебуває 43 хворих на COVID-19. 37 з них – тернополяни. Четверо хворих перебувають на кисневому концентраторі. Ще одна людина в лікарні з підозрою на коронавірус.

У дитячій лікарні немає жодного пацієнта з коронавірусом, як і дітей з підозрою на захворювання. Немає пацієнтів на обсервації і в 3-й лікарні.

Загалом у Тернополі від початку епідемії COVID-19 підтвердили у 391 людини. 102 тернополян одужало.

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