У лікарнях Тернополя перебуває 123 хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Зокрема, у ікарні швидкої допомоги перебуває 76 хворих на коронавірус. 70 з них – тернополяни. 4 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 9 – на кисневому концентраторі. 3 людей підключені до апарату штучної вентиляції легень. 11 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У міській дитячій лікарні – 12 хворих (7 дітей і 5 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 21 людина у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 35 хворих на коронавірус. 2 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 8 пацієнтів – на кисневому концентраторі. 4 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

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