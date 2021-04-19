Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак. За його словами, протягом двох тижнів в місті дещо стабілізувалася епідемічна ситуація.

Наразі у лікарнях Тернополя перебуває 267 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. Загалом в місті розгорнуто 461 ліжко для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

“На сьогоднішній день в місті спостерігаємо деяку стабілізацію епідемічної ситуації, якщо порівнювати з попереднім тижнем щодо захворюваності. На стаціонарному лікуванні всього в наших закладах перебуває 267 пацієнтів, 254 – жителі міста, 18 пацієнтів – з області. В місті розгорнуто 461 ліжко для надання медичної допомоги, в тому числі 66 ліжок у Тернопільській дитячій лікарні. В лікарні швидкої допомоги зараз перебуває 90 пацієнтів з діагнозом коронавірусної інфекції. У міській комунальній лікарні №2 – 72 хворих, в міській комунальній лікарні №3 – 89 пацієнтів, у дитячій лікарні – 14 пацієнтів, це враховуючи і дітей з області”, – зазначив Василь Даньчак.

Загалом у Тернополі лабораторно підтверджено понад 17 тис. випадків COVID-19. Подолали хворобу близько 14 тис. жителів міста.