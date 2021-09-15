Більше сотні інфікованих COVID-19 перебуває у лікарнях Тернополя. А загалом у лікувальних закладах області понад двісті хворих у важкому стані. Півсотні осіб використовують кисневу підтримку.

Тенденції із збільшенням кількості хворих на COVID-19 простежуються від середини серпня, – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. Зокрема, почастішали випадки захворювання серед школярів, медиків та інших соціально активних людей.

“У Тернополі за останню добу зареєстрували 28 нових випадків COVID-19. 16 людей за добу одужало. У лікарнях перебуває 104 хворих. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги — 35 хворих на COVID-19, 23 хворих – на кисневій підтримці через маску. 4 людей – на кисневому концентраторі, 3 пацієнтів підключених до апарату ШВЛ. У Тернопільській лікарні №2 – 48 хворих з COVID-19, 17 хворих – на кисневій підтримці через маску, 4 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі, 3 пацієнтів з підозрою. У Тернопільській дитячій лікарні – 14 хворих на коронавірус: 11 дітей, 3 дорослих”.

Додамо, сьогодні в області зареєстрували 153 нових хворих на COVID-19, четверо людей померло з підтвердженим діагнозом коронавірусу.