Учора в обласному лабораторному центрі виявили 11 випадків зараження коронавірусом. Це на 23 менше ніж попередньої доби. Втім, у лікувальних закладах міста хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 побільшало.

Географія нових випадків зараження коронавірусом постійно розширюється. Як повідомив епідеміолог Володимир Паничев, пов’язано це із низьким рівнем колективного імунітету до COVID-19. Все ж він рекомендує не посилювати карантин, а дозволити людям зустрітися з коронавірусом влітку, оскільки це дозволить їм перенести хворобу у легшій формі.

Учора було проведено 308 досліджень методом ПЛР. Підтверджено 11 випадків зараження вірусом COVID-19. Географія поширення нових випадків така: у місті Тернополі виявлено п’ятеро заражених коронавірусом, одна особа у Тернопільському районі, по одній людині у Теребовлянському, Лановецькому, Козівському районах, двоє людей заразилося у Зборівському районі.

Загалом у лікарнях Тернополя перебуває 44 хворих на коронавірус. У лікарні швидкої допомоги – 42 заражених COVID-19, ще двох осіб госпіталізували до міської дитячої лікарні.

Софія Романська

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