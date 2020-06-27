43 хворих зі підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває у лікувальних закладах Тернополя. Інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги переповнене. Наразі там лікується 41 людина, серед яких 38 – жителі обласного центру.

Четверо хворих у лікарні швидкої допомоги перебувають на кисневій підтримці. А в міській дитячій лікарні – одна дитина у середньо-важкому стані, двоє пацієнтів з підозрою на коронавірус.

«У Тернополі цього тижня кількість новий випадків, на жаль, збільшується. Тішить те, що більшість інфікованих переносять хворобу у легкому стані. Серед тих пацієнтів, яких госпіталізували до стаціонару, це були пацієнти переважно із середнім ступенем важкості, четверо пацієнтів – на кисневій підтримці. При ознаках хвороби раджу не займатися самолікуванням. При будь-яких симптомах погіршення самопочуття потрібно звертатися до свого сімейного лікаря. Якщо в людини лабораторно підтверджений COVID-19, вона має перебувати під спостереженням сімейного лікаря, навіть якщо переносить хворобу легкій формі. Не варто замовчувати погіршення стану здоров’я. Якщо є ознаки погіршення стану, потрібно викликати швидку допомогу», – розповідає начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Загалом у Тернополі від початку епідемії COVID-19 підтвердили у 384 людей. 100 тернополян одужало.

Софія Романська