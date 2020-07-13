29 хворих на COVID-19 виявили на Тернопільщині.

Загалом в області уже зафіксовано 2260 випадків COVID-19. 34 із них летальні, 1415 людей одужало, повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

У лікарнях міста перебуває 50 хворих на COVID-19. 42 з них – у лікарні швидкої допомоги. Двоє хворих перебувають на кисневій підтримці через маску, 4 – на кисневому концентраторі. 1 людина у лікарні з підозрою на коронавірус. Більшість пацієнтів з COVID – тернополяни.

У дитячій лікарні – 8 хворих з підтвердженим COVID-19. Їх стан середньо-важкий. 9 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

Загалом у Тернополі від початку епідемії COVID-19 підтвердили у 532 людей. 134 тернополян одужало.

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