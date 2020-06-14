У лікувальних закладах Тернополя побільшало пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Наразі в інфекційних відділеннях перебуває 21 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19 і ще 20 осіб з підозрами на коронавірус. Це найбільше за весь період епідемії.

“У нашому інфекційному відділенні перебуває 28 хворих — найбільше за час спостереження. Шість хворих є важкими, які потребують кисневої підтримки. Пацієнти у важкому стані, боляче дивитися, як вони страждають. Послабився карантин, виглянуло сонце, маса людей не дотримується санітарно-епідеміологічних правил. Ми бачимо, що люди ходять по вулиці без масок, обнімаються. Це призводить до інфікування. Тому я вас прошу, дотримуйтеся умов карантину. Єдине, що може вас зараз убезпечити від захворювання, носіть маски, мийте руки, уникайте скупчення в людних місцях, ваше здоров’я залежить напряму від вас. Не робіть необдуманих вчинків, дбайте про своїх рідних”, – каже лікар інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги Світлана Сніцаренко.

Минулої доби вірусологи обласного лабораторного центру провели 423 дослідження методом ПЛР. Підтверджено 23 випадки зараження COVID-19. Серед інфікованих — 14 тернополян і 9 жителів районів області.

Софія Романська

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