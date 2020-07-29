49 хворих з підтвердженим діагнозом коронавірусу перебувають у лікарнях Тернополя. Також серед госпіталізованих — 15 осіб з підозрою на COVID-19. Їм наразі проводять ПЛР-дослідження на встановлення діагнозу.

Цими днями у лікувальних закладах міста побільшало хворих на коронавірус, а також госпіталізованих з підозрами на COVID-19. Як повідомив директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, троє хворих перебувають на кисневій підтримці через маску, п’ятеро використовують кисневі концентратори. До лікувального закладу госпіталізували трьох осіб з підозрою на коронавірус. В обласному лабораторному центрі досліджують зразки їхніх аналізів.

У міській дитячій лікарні — дванадцять хворих з підтвердженим COVID-19, аналогічна кількість осіб перебуває з підозрою на коронавірус.

За інформацією обласного лабораторного центру, у Тернополі вчора долалося 32 випадки зараження COVID-19. Втім, попри зростання кількості інфікованих, допустимих епідемічних показників, встановлених Кабміном, в місті наразі не перевищено.

Софія Романська

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