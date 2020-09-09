У лікарнях Тернополя перебуває 148 хворих на COVID-19.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 9 вересня перебуває 89 хворих на коронавірус. 85 з них – тернополяни. 6 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 11 – на кисневому концентраторі. 3 людей підключені до апарату штучної вентиляції легень. 6 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 9 вересня – 24 хворих (12 дітей і 12 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 1 хворий перебуває на кисневій підтримці через маску. 14 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.

Станом на 10 годину 9 вересня в Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 35 хворих на коронавірус. 3 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 10 пацієнтів – на кисневому концентраторі. 4 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

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