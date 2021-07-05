У Тернополі з коронавірусом бореться близько двох сотень хворих. Загалом епідситуація в місті стабілізувалася. Втім, до лікарень все ж потрапляють хворі у важкому стані. Наразі десятеро пацієнтів використовують кисневу підтримку.

Від початку пандемії в місті COVID-19 лабораторно підтверджено майже у двадцяти тисяч жителів краю. У літній період реєструють лише поодинокі випадки захворювання, – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак. Все ж трапляються випадки, коли до лікарень госпіталізовують важких пацієнтів.

«У лікарнях Тернополя – 14 хворих на COVID-19. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 6 хворих на COVID-19. 4 хворих – на кисневій підтримці через маску. У Тернопільській лікарні №2 – 7 хворих з COVID-19. 5 хворих – на кисневій підтримці через маску, 1 пацієнт у лікарні з підозрою. У Тернопільській лікарні №3 – хворих на коронавірус немає. У Тернопільській дитячій лікарні – 1 хвора з COVID-19 – дитина».

У результаті стабілізації епідемічної ситуації у лікувальних закладах Тернополя скоротили кількість ліжкомісць для хворих на COVID-19. Відділення перепрофілювали для надання допомоги іншим хворим.