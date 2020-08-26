У лікарнях Тернополя перебуває 122 хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Зокрема, у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 106 хворих на коронавірус. 92 з них – тернополяни. 7 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 6 – на кисневому концентраторі. 1 людина підключена до апарату штучної вентиляції легень. 18 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні – 7 хворих з підтвердженим COVID-19. 8 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 9 хворих на коронавірус. 3 пацієнтів – на кисневому концентраторі. 10 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

Читайте на цю тему:

У пологовому будинку померла 29-річна породіля, в якої виявили коронавірус

За добу на Тернопільщині – майже двісті нових випадків COVID-19

У Тернополі діагностували майже півсотні нових випадків коронавірусу