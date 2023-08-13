У лікарнях Тернопільщини зберігатимуть ДНК військовослужбовців.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, для цього у регіоні передбачили 3 лікувальні заклади.

Військовослужбовці добровольчих формувань територіальних громад здаватимуть ДНК-маркери, щоб у випадку зникнення безвісти чи загибелі, можна було швидко ідентифікувати особу. Цей аналіз оцифровуватиметься та зберігатиметься в особистих справах військових.

«На Раді оборони ми визначили 3 лікувальні заклади, там буде вжито усіх заходів безпеки. Буде проведена сигналізація, буде відеонагляд, Для чого ДНК збирається, не дай Бог людина потрапляє під артобстріл, це реалії війни, залишаються її частки, ми по ДНК можемо впізнати ту чи іншу людину і це пришвидшує сам процес впізнання, і повернення наших героїв додому», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, рішення про збір інформації приймається згідно з українським законодавством.