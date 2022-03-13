У лікарнях Тернопільщини перебуває 40 вагітних жінок з областей, де тривають бойові дії

40 вагітних жінок з областей, де тривають активні бойові дії, перебувають у лікарнях Тернопільщини.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. А загалом в області госпіталізували майже чотириста переселенців.

У людей, які прибули з південно-східних областей, фіксують серцево-судинні захворювання. Деякі переселенці були поранені.

«У лікувальних закладах Тернопільщини перебуває 381 тимчасово переміщена особа. З них 40 – це вагітні жінки. На амбулаторному лікуванні – до 400 людей. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу. Медики первинної ланки проводять огляди осіб, які прибувають з інших областей. Коштом Національної служби здоров’я України та гуманітарної допомоги, всі хто звертається за ліками, безперебійно їх отримує. Незалежно чи пацієнти мали раніше сімейного лікаря чи ні – всім надається кваліфікована допомога», зазначила Ольга Ярмоленко.

На сьогодні медична допомога військовослужбовцям в Тернопільській області не надається. Лише одна військова була прооперована, а також цивільні, які отримали поранення. Попри це, медичні заклади області готові до надання такої допомоги. Створенні спеціальні медичні бригади та є тримісячний запас ліків.