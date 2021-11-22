974 пацієнти перебувають у лікарнях Тернопільщини з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Більшість із них у важкому стані та потребують кисневої підтримки.

Загалом у лікувальних закладах області розгорнуто 1985 ліжок для інфікованих COVID-19. Майже половина з них — заповнені хворими. “На визначених ліжкомісцях для інфікованих COVID-19 знаходяться 974 особи, серед пацієнтів тільки троє вакцинованих. Всі інші нещеплені люди. 113 осіб знаходиться в реанімації. Більшість хворих використовують кисневу підтримку. Використання кисню йде удвічі більше, ніж це спостерігалося під час надання медичної допомоги хворих з ковідом весною. Вакцинація не вбереже від інфікування, але вона вбереже від стаціонару, від тяжкого перебігу хвороби, вбереже від реанімації”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, сьогодні в області зареєстрували 156 хворих на COVID-19. Шестеро людей померло з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Загалом на Тернопільщині простежується позитивна динаміка у захворюваності.