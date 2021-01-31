У лікарнях області для хворих на COVID-19 передбачено майже дві тисячі ліжкомісць. Наразі з них заповнено 23%. Переважно хворі звертаються за медичною допомогою у важкому стані.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Минулої доби в області додалося 110 нових випадків захворювання на COVID-19. В обласному лабораторному центрі було проведено майже півтисячі досліджень, відтак коронавірус виявили у кожного п’ятого протестованого.

“Бачимо, що почастішали важкі випадки. Заповненість ліжок в нас в області складає 23,6%. Тобто ми бачимо, що ліжка не заповнені. Але висока летальність відмічається. Щоденно реєструються летальні випадки. Хоча за 10 місяців пандемії якийсь імунітет виробляється. Але люди звертаються за медичною допомогою переважно у важких станах. Хоча варто звертатися при перших ознаках хвороби, щоб не допустити ускладнень”, – каже Оксана Чайчук.

Минулої доби не обійшлося і без летальних випадків. У Кременецькому районі помер 71-річний чоловік.