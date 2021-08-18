Показник госпіталізації хворих на COVID-19 цими днями на Тернопільщині збільшився удвічі. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. А коефіцієнт виявлення нових випадків перевищив порогову межу.

Протягом тижня в області додалося більше сотні нових випадків COVID-19. Епідеміологи переконані, що у більшості інфікованих штам Дельта.

«Ми бачимо прогресію у поширенні коронавірусу, а зокрема, і штаму Дальта, який зараз домінує. Захворюваність зростає у два, два з половиною рази. Це ми також бачимо і по індикаторних показниках, які затверджені Кабінетом Міністрів. За індикаторними показниками захворюваність не повинна перевищувати 70 випадків, за останніх 14 днів, у нас зараз є 36,9. Ми цей показник поки що не перевищуємо, але коефіцієнт виявлення нових випадків не повинен перевищувати 4%, ми останніми днями перейшли межу у 5%. Також ми бачимо зростання показника госпіталізації. Останніми днями це зростання простежується у 2 рази», – каже Оксана Чайчук.

За прогнозами епідеміологів, восени на Тернопільщині можливі спалахи COVID-19 через поширення штаму Дельта. Відтак жителів краю просять вакцинуватися, оскільки щеплення допомагає уникнути важких форм.