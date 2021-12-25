У лікарнях області зменшили кількість ліжок для інфікованих COVID-19.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я краю Ольга Ярмоленко. Наразі розгорнуто 1600 місць.

Раніше в області діяло 2200 ліжок для хворих на коронавірус. Через стабілізацію епідемічної ситуації, частину місць перепрофілювали.

«Наразі у лікарнях області розгорнуто 1600 ліжок для інфікованих COVID-19. Раніше у нас було розгорнуто 2200 ліжок. Бачимо, що захворюваність продовжує знижуватися. Щодо подальшого, то у нас також позитивні прогнози. Очікуємо зменшення кількості хворих. Але наприкінці січня може повернутися негативна тенденція. Попереду – святковий період, люди будуть бачитися, контактувати, як наслідок – може зростати захворюваність. Також є загроза поширення нового штаму – Омікрону. Його контагіозність у рази перевищує інші штами», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, наразі на Тернопільщині з коронавірусом бореться майже три тисячі людей. У лікарнях перебуває близько шістсот осіб. Завантаженість ліжок хворими становить 35%.