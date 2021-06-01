Тридцять нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. За словами лікарів, число хворих скоротилося в рази. Втім, трапляються важкі випадки і загрожують нові штами вірусу.

Протягом тижня на Тернопільщині нові випадки захворюваності не перевищували ста, а вихідними їхня кількість знижувалася до пів сотні.

“Найбільш показовими стали статистичні дані лабораторного центру за останній тиждень. Ситуація з COVID-19 стабілізувалася. Однією з передумов цього є вакцинація. Вона зменшує кількість нових випадків COVID-19, а також із важким перебігом. Щодня все менше фіксується випадків на коронавірус як в області, так й в Україні. Госпіталізація «ковідних» хворих дійсно зменшилась в рази. Це відбувається по всіх лікарнях області, які визначені МОЗ у переліку лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Нині в закладах охорони здоров’я області на стаціонарному лікуванні перебуває 288 осіб: 282 дорослих та 6 дітей. 253 пацієнти використовують кисневу підтримку.

Попри стабілізацію ситуації із COVID-19, загрожують нові штами вірусу, які зараз поширюються в Європі. Відтак жителів крають просять стежити за дотриманням санітарно-епідемічних правил.