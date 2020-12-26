Сьогодні у лікарнях Тернопільщини заповнено лише третина ліжкомісць, визначених для хворих на COVID-19.

Про це повідомила начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. Зменшення кількості госпіталізованих пов’язують із загальною тенденцією зниження рівня захворюваності на коронавірус.

У лікарнях Тернополя наразі перебуває близько 120 пацієнтів із COVID-19. Більше половини з них використовує кисневу підтримку.

“Зараз у нас завантаженість ліжкомісць, передбачених для дорослого населення, становить близько 30%. Це разом лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус, а також і підозри. Ми бачимо, що майже 70% ліжкомісць у нас є вільними. І в нас немає зараз критичної завантаженості хворими. До прикладу, у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 41 хворий на коронавірус. 20 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 15 – на кисневому концентраторі. 1 пацієнт у лікарні – з підозрою на коронавірус. У Тернопільській міській дитячій лікарні – 5 хворих з підтвердженим COVID-19. 2 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску. 4 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус. У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 41 хворий на коронавірус. 29 пацієнтів перебувають на кисневому концентраторі”.

Додамо, минулої доби в області додалося 152 хворих на коронавірус. Відтак загальна кількість лабораторно підтверджених випадків на Тернопільщині сягнула 33328. Втім, епідеміологи припускають, що з вірусом вже стикнулася щонайменше третина населення.