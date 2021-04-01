Минулої доби у лікарнях області чотирьох важкохворих на COVID-19 підключили до апаратів штучної вентиляції легень. А загалом кисневу підтримку сьогодні використовує понад дев’ятсот пацієнтів.

У лікарнях області з важкими формами коронавірусу перебуває понад 1300 хворих. Серед них — 35 дітей. Як повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, через збільшення кількості пацієнтів з COVID-19 у лікувальних закладах краю розгортають додаткові місця. Відтак зайнятість ліжок не перевищує визначальних порогів.

“Сьогодні у лікарні області госпіталізовано 1367 осіб з COVID-19 та з підозрою. Серед них – 1333 дорослих та 34 дітей. А на кисневій підтримці всього – 963 особи. За добу чотирьох важкохворих з коронавірусом підключили до апарату ШВЛ. Минулої доби коронавірусом захворіли 14 дітей, 7 медиків та 11 освітян”.

Епідеміологи запевняють: на Тернопільщині поширюється “британський” штам коронавірусу. Оскільки нині реєструють значно більше хворих у важкому стані, які потребують кисневої підтримки.