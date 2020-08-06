154 інфікованих COVID-19 перебуває у лікувальних закладах області, 35 з них – у важкому стані.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук. Найбільше хворих – у лікарнях Тернополя.

Цього тижня нових випадків COVID-19 на Тернопільщині поменшало, – кажуть в обласному лабораторному центрі. Втім, інфекційні відділення лікувальних закладів краю майже заповнені.

«Найбільше хворих перебуває у лікарні швидкої допомоги – 41 особа. Також у нас фактично зайнятий фтизіопульмонологічний центр. Туди госпіталізували 26 людей, майже всі – у важкому стані. Також багато хворих у Чортківській і Монастириській лікарнях. Є випадки, коли хворих госпіталізують до медзакладу у важкому стані, з важкими пневмоніями й ускладненнями. Також поступає багато хворих, у яких не підтверджено коронавірус, але є клініка коронавірусної інфекції. Показник заповненості ліжкомісць хворими на COVID-19 становить 35,3%», – розповів Володимир Богайчук.

Додамо, якщо тенденція зниження показників захворюваності на COVID-19 зберігатиметься протягом п’яти днів на Тернопільщині, державна комісія з питань ТЕБ та НС розгляне пропозиції щодо зміни статусу регіону за рівнем епідеміологічної небезпеки. Наступне засідання комісії відбудеться 7 серпня.

Софія Романська

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