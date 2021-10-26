У лікарнях області перебуває майже тисяча хворих на COVID-19

Понад 970 хворих на COVID-19 перебувають у лікарнях краю.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко. Загалом у лікувальних закладах розгорнуто 1690 ліжкомісць для інфікованих пацієнтів.

Заповненість лікарень хворими на COVID-19 сягнула 58%. Через стрімке збільшення тяжких хворих, у лікарнях підготували ще двісті місць. «У нас збільшилася кількість виїздів екстреної медичної допомоги. Щодня реєструємо майже 100 викликів. Навантаження йде на лікарні. Цей сезон ми розпочали розгортанням 7-ми лікувальних закладів, де лікували пацієнтів із COVID-19. На сьогоднішній день у нас працює таких 16 лікувальних закладів на 1690 ліжок для пацієнтів хворих на COVID-19. Збільшилася заповненість лікарень. На жаль, ситуація далі ускладнюється», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Через стрімке збільшення кількості хворих у департаменті охорони здоров’я вирішують питання щодо перепрофілювання інших лікарень та забезпечення їх киснем.