Лікувальні заклади Тернопільщини працюють у звичайному режимі. Втім, планові госпіталізації призупинили.

Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. Отримує виклики екстрена медична допомога.

«Ми обмежуємо планову госпіталізацію, для того, щоб не давати навантаження на медичні заклади в плані медикаментозного забезпечення. Ургентна медична допомога надається і надалі. У нас розгорнуті додаткові ліжка для військовослужбовців у разі поранення. Працюємо над забезпеченням охорони закладів. У лікувальний заклад можна потрапити у разі пред’явлення документа. Лікувальні заклади забезпечені медикаментами, окремими джерелами живлення, киснем, екстреною медичною допомогою, забезпечені пальним і медикаментами. У випадку заправки екстреної медичної допомоги, ці автомобілі пускати поза чергою», – наголосила Ольга Ярмоленко.

Також на Тернопільщині вирішили посилити охорону медичних закладів. Відвідувачі лікарень повинні пред’являти документи.