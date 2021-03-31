У лікарнях області на кисневій підтримці перебуває майже тисяча інфікованих COVID-19

Майже тисячу інфікованих коронавірусом використовує кисневу підтримку на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. 25 пацієнтів перебувають на апаратах штучної вентиляції легень.

Учора на Тернопільщині додалося понад 280 хворих на COVID-19. Найбільше інфікованих виявили у Тернопільському районі.

“Попри коливання кількості нових хворих кожного дня епідемічна ситуація з коронавірусом залишається нестабільною та неблагополучною. Ми виявляємо значну кількість хворих серед дітей, молодих людей. Загалом на сьогодні — понад вісім тисяч активних випадків, люди хворіють. Це 797 випадків на сто тисяч населення. Минулої доби зареєстрували 25 хворих серед дітей, 16 — серед медичних працівників, 14 — серед працівників закладів освіти”, – зазначає Ольга Яромленко.

Сьогодні до “червоного” рівня епідемічної небезпеки віднесли Чернігівщину. Відтак посиленні карантинні вимоги діють у десяти регіонах. Тернопільщина наразі перебуває у “помаранчевій” зоні карантину. Однак показники захворюваності наближаються до порогових.