У лікарнях Чорткова хворими на COVID-19 заповнені всі місця: рятівний кисень возили із Чернівців

У Чортківській лікарні встановили новий кисневий газифікатор. Він зможе вмістити в собі до 80 тонн рідкого кисню, що дорівнює 900 кисневим балонам.

Про це повідомляють у Чортківській міськраді.

«Такий газифікатор наразі покриває потреби лікарні, цієї кількості кисню вистачає приблизно на тиждень. Досі на добу використовували близько 50 балонів, які щоразу потрібно було возити в Чернівці, де їх заповнювали життєво необхідним газом», – прокоментував виконуючий обов’язки головного лікаря Ростислав Шульський.

Варто зазначити, що резервуар взяли в оренду в Львівському хімічному заводі. Місячна вартість – 10 тис грн, які надає Національна служба здоров’я України.

До слова, станом на сьогодні наповненість інфекційного відділення Чортківської лікарні становить 100%, у кардіологічному відділенні, яке перепрофільоване для прийому пацієнтів з ковідом, ліжкомісця також відсутні.