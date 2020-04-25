У третій лікарні Тернополя звів рахунки з життям чоловік, котрий перебував там на обсервації.

Як повідомили у штабі для боротьби з коронавірусом, чоловік 14 квітня повернувся з Польщі, де працював останні два роки. 20 квітня він потрапив на обсервацію у міську лікарню №3. Симптомів коронавірусу у тернополянина не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття.

Увечері 24 квітня чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили пацієнта без ознак життя. Він покінчив життя самогубством.

Як розповіли у штабі, чоловікові 39 років. Він одружений, виховував чотирьох дітей. При цьому, як зауважили медики, йому ніхто не приносив у лікарню передач.

Імовірно, саме проблеми в сім’ї штовхнули тернополянина на такий крок. Чи так це, має встановити слідство.

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