У лікарні помер чоловік, якого ще 13 січня в результаті дорожньо-транспортної пригоди госпіталізували до медзакладу.

Нагадаємо, що у автопригоді, яка трапилася в селі Почапинці Тернопільського району, водій автомобіля HYUNDAI виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у SKODA. В результаті удару водій SKODA та двоє пасажирів отримали легкі тілесні ушкодження.

Кермувальника з іншого транспортного засобу госпіталізували до лікарні в церебральній комі. Врятувати життя чоловікові не вдалося. Як повідомляють у поліції, 28 січня він помер від отриманих травм.