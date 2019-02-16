У лікарні помер один з чоловіків, які впали з підйомника

15/02/2019 Розмір тексту:

Порушення вимог законодавства про охорону праці задокументували працівники Тернопільського відділення поліції. 14 лютого у селі Красівка травмувалися двоє працівників міського комунального підприємства.

Тривожне повідомлення надійшло до правоохоронців від чергового лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Медик повідомив, що до реанімаційного відділення у важкому стані доправлено двох чоловіків. Травми пацієнти отримали внаслідок падіння з висоти.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Слідчі встановили, що працівники комунального підприємства обрізали дерева за допомогою підйомника. Під час висотних робіт обірвалась люлька на крані і двоє людей впали із висоти близько 10 метрів. У ніч на 15 лютого один з травмованих помер.

За фактом протиправних дій передбачених статтею 271 Кримінального кодексу України слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомляють у поліції.