Четвертий пасажир, за життя якого боролися медики, помер через дві години після автопригоди. Це – тернополянин, 1977 року народження.

Ще троє загиблих – уродженці Тернопільського району шістдесяти одного, сорока шести та сорока двох років.

У кермувальника закрита черепно-мозкова травма, перелом щелепи, кісток передпліччя та ребер, а також численні рани черепа, струс головного мозку, забійна рана коліна.

Нагадаємо, 30 травня в Збаразькому районі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi L200. За інформацією правоохоронців, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече легковик виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у автопоїзд в складі сідлового тягача MAN TGA 18413. В результаті удару троє чоловіків загинули одразу, за життя інших двох боролися медики.

Водій Mitsubishi, житель обласного центру, 1958 року народження, у реанімації. Йому оголосили підозру відповідно до статті 286 частина 3 ККУ та затримали згідно статті 208 КПК. Біля палати чоловіка цілодобово чергує конвой.

Кермувальник вантажівки попередньо тверезий. Але у обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причини небезпечного маневру, який забрав життя чотирьох чоловіків, встановить слідство. Одна з версій правоохоронців – водій іномарки міг задрімати за кермом, повідомляють у поліції.