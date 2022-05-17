У лікарні після складної операції помер боєць з Тернопільщини, котрий отримав важке поранення на фронті. ФОТО

Ще один Герой з Тернопільщини назавжди поповнив лави небесного війська. У лікарні після складної операції помер уродженець села Окопи Роман Юрічук.

Про це у Фейсбуці у групі Мельнице-Подільської громади повідомив Олег Гаврилюк.

“Небесний легіон чиноначальника вишніх сил Святого Архистратига Михаїла поповнив ще один український герой, наш земляк, уродженець села Окопи –

РОМАН СЕРГІЙОВИЧ ЮРІЧУК

(17.03.1989 – 11.05.2022)

Від початку АТО на сході нашої держави Роман у строю Збройних сил України. Захищав Донецький аеропорт, мав кілька поранень.

Помер герой у лікарні після складної операції, якою лікарі намагались його урятувати після чергового тяжкого поранення, не вийшовши із коми.

ВІЧНА ПАМ”ЯТЬ І ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!!!”