Чергова гірка втрата для Тернопільщини.

16 жовтня у міській лікарні Кривого Рогу помер старший солдат, навідник-оператор 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади Микола Крушельницький з села Нова Могильниця.

Як повідомили у Теребовлянській міській раді, юний Захисник помер від поранень, які отримав під час виконання військових обов’язків, виявивши мужність і стійкість у боротьбі з російським ворогом.

“Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють глибокі співчуття рідним, близьким, знайомим полеглого захисника.

Ми поділяємо Ваше горе і висловлюємо щирі слова підтримки у ці скорботні дні. З Вами сумує рідне село і вся Теребовлянська громада.

Нехай Господь Бог прийме душу воїна у Царство Небесне!

Вічна пам’ять та слава Героєві!”.

Про дату, час та місце зустрічі домовини з тілом захисника та церемонію прощання буде повідомлено згодом.