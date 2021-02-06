Черговий сплеск захворюваності коронавірусу спостерігається у місті Монастириська: місцеві мешканці висловлюють стурбованість через ситуацію, що склалася.

Як інформують “Тернополяни“, за словами місцевих жителів, “сьогодні у місцевій лікарні стільки ж людей, як на ринку”.



“Монастириський ринок “завалений” людьми так само ,як і наші лікарняні палати “завалена” по саму зав’язку хворими на короновірус, не говорю вже про хворих по домівках.., чому про це всі знову мовчать?!!!!



Скільки ще часу наша місцева влада буде спокійно спостерігати, як стрімко короновірус розповсюджується серед населення., куди будемо хворих звозити., чого чекаєте.., слів не вистарчає!!!,” – повідомила місцева жителька та активістка Ірина Ванат.



Саме з міста Монастириська у березні 2020 року розпочалася епідемія коронавірусу на території Тернопільської області. Тоді коронавірус діагностували у місцевої медсестри, згодом почали хворіти і інші медики, а далі і містяни.