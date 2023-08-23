У лікарні Дніпра помер захисник з Тернопільщини

У лікарні Дніпра 21 серпня помер боєць з Тернопільщини Руслан Орел. Захиснику було 50 років.

Про важку втрату повідомили на сторінці Колиндянської ОТГ.

Руслан Григорович проживав у селі Великі Чорнокінці, звідки й пішов добровольцем у перші дні військової агресії та став на захист України. Захищав Батьківщину на Луганському напрямку.

“В цю гірку мить щиро поділяємо горе сім’ї загиблого та разом з Вами тужимо в глибокій скорботі.

Хай земля буде пухом. Вічна пам’ять Герою!”, – зазначають у громаді.

У зв’язку із смертю військовослужбовця у громаді 23, 24 і 25 серпня оголошено Дні жалоби.