У лікарні Дніпра 21 серпня помер боєць з Тернопільщини Руслан Орел. Захиснику було 50 років.
Про важку втрату повідомили на сторінці Колиндянської ОТГ.
Руслан Григорович проживав у селі Великі Чорнокінці, звідки й пішов добровольцем у перші дні військової агресії та став на захист України. Захищав Батьківщину на Луганському напрямку.
“В цю гірку мить щиро поділяємо горе сім’ї загиблого та разом з Вами тужимо в глибокій скорботі.
Хай земля буде пухом. Вічна пам’ять Герою!”, – зазначають у громаді.
У зв’язку із смертю військовослужбовця у громаді 23, 24 і 25 серпня оголошено Дні жалоби.