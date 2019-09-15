Сороковий, ювілейний, сезон відкривають у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки 15 вересня.

Після літніх канікул заклад знову відчиняє двері у світ казки. І в неділю лялькарі запрошують усіх на перегляд вистави «Кіт у чоботях» за п’єсою Давида Самойлова та режисурою народного артиста України Володимира Лісового. Цього дня, відвідувачі не тільки побачать музичну казку, а й стануть учасниками розіграшу «Щасливого квитка». Власник такого квитка отримає у подарунок абонемент на безкоштовне відвідування вистав та цікаву книжку.

У театрі зазначають, що готують багато цікавого у новому сезоні. Глядачі побачать свої улюблені вистави, а також переглянуть багато нових постановок, над якими вже розпочалась робота. Упродовж вересня-жовтня учням шкіл Тернополя та області традиційно показуватимуть вистави, які навчатимуть правил дорожнього руху. У легкій казковій формі юним глядачам розкажуть про правила поведінки пішоходів на вулиці, яку роль відіграє світлофор та навчать розрізняти дорожні знаки.

А вже у жовтні творчий колектив візьме участь у ХVІІ Міжнародному фестивалі театрів ляльок «Інтерлялька-2019». Для показу обрали виставу Оксани Дмитрієвої «Василина», створену за мотивами української народної казки.

Наразі, завітати на першу виставу у сезоні актори театру запрошують і маленьких, і дорослих 15 вересня о 12 та 14.30. Вартість квитка – 30 гривень.

Ольга Трач